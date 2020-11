«Quando decido di smettere, smetto»

LOS ANGELES - Miley Cyrus, nel corso di un'intervista ad Apple Music per il lancio del suo nuovo album "Plastic Hearts", ha parlato del suo travagliato rapporto con l'alcol.

La 28enne ha ammesso di aver ripreso a bere durante il lockdown, ma di non sentirsi in colpa per averlo fatto: «Non bisogna arrabbiarsi, ma domandarsi: ‘cosa è successo?’. Per me è difficile perché non sono una persona moderata». Nello stesso tempo, aggiunge, «credo che tutti debbano fare ciò che è meglio per se stessi».

La popstar sente di essere in grado di controllare la sua dipendenza: «Quando voglio bere, bevo. Ma quando decido di smettere di bere, smetto. In questo momento la sobrietà è importante per me. Voglio essere lucida per raccontare la mia storia». In conclusione, Cyrus ha detto di essere sobria «da due settimane».