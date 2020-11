«Un film sul virus? No, meglio sorridere»

ROMA - Martedì Carlo Verdone festeggerà il suo 70esimo compleanno. Ma senza un vero e proprio momento celebrativo, spiega l'attore e regista al Corriere della Sera. «La festa con gli amici sarà rinviata in un periodo più tranquillo. Lo passerò in famiglia».

In questa seconda ondata del coronavirus Verdone confessa di sentire «più preoccupazione, a lungo andare è pesante» e pensa che «dovrebbero parlare poche persone, invece ogni programma tv ha bisogno del suo virologo» e questo crea grande confusione sui media e sui social.

Il suo prossimo film non sarà dedicato alla pandemia, assicura. «Sarà ricordato come un periodo triste, io ho fatto 9 tamponi, il 60% dei miei amici ha il Covid. Il cinema deve dare un po’ di speranza, non solo film di orrore, terrore, morte, di cui non se ne può più. E i criminali attirano i giovani, si dà una cattiva educazione. Abbiamo bisogno di sollievo, senza per questo evitare i problemi».

Un film sui medici in realtà l'ha appena fatto, è "Si vive una volta sola" che sarebbe dovuto uscire nei cinema quando in Italia esplose la prima ondata della pandemia. «È fondato sul bisogno dell’amicizia, un valore riscoperto durante la pandemia» spiega. «Stiamo cercando di fare il possibile perché esca nelle sale. Ho la sensazione che superato l’inverno… Secondo me in primavera le cose per il virus potrebbero cambiare, siamo alla campana dell’ultimo giro. C’è voglia di condividere e di aggregare, ci metto la firma che teatri e cinema torneranno a essere pieni».

Il Verdone 70enne farà uscire un libro autobiografico (promettendo che sarà l'ultimo) e sarà il protagonista di "Vita di Carlo", storia in parte romanzata della sua vita per Amazon, in 10 puntate.