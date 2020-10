Conte chiama Fedez e Ferragni

MILANO - Ieri Fedez ha fatto una comunicazione piuttosto sorprendente ai suoi follower.

«Ragazzi, vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante». Cosa mai sarà successo al rapper? «Abbiamo ricevuto una telefonata inaspettata. Siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie per esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all’utilizzo della mascherina».

Giuseppe Conte ha quindi scelto i Ferragnez - da tempo attivi nel contrastare la pandemia di coronavirus tramite sensibilizzazione e raccolte fondi - per raggiungere i giovani e ribadire l'importanza della mascherina. «Quello che posso dire» ha aggiunto Fedez «è che, ragazzi, ci troviamo in una situazione molto delicata e che l'Italia non può permettersi nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. In qualche modo, il destino e il futuro del Paese sono nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi».