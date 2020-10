Miley Cyrus si prepara a ritornare Hannah Montana

LOS ANGELES - «A un certo punto andrò definitivamente a togliere la parrucca dall'armadio». Con queste parole Miley Cyrus conferma che il progetto di riportare sullo schermo "Hannah Montana" si sta facendo sempre più concreto.

La popstar, nel corso di un'intervista radiofonica, conferma di essere rimasta molto legata al personaggio dello show Disney, andato in onda dal 2006 al 2011. «Mi piacerebbe fare ancora una serie. Penso che sarebbe dura per me chiudermi in uno studio per un paio d'anni», ammette, ma è qualcosa che probabilmente succederà in futuro. «Si spera, lo dirigerò» aggiunge Miley, svelando le sue velleità di regista.