La famiglia Ferragnez si sta per allargare: Chiara Ferragni aspetta un bambino

MILANO - La famiglia Ferragnez si allarga: Chiara Ferragni ha comunicato ai fan di essere incinta.

Lo ha fatto, ovviamente, via social. Una foto del primogenito Leone che mostra ai follower l'ecografia che certifica la gravidanza dell'imprenditrice e blogger, oltre a questa frase in inglese: «La nostra famiglia sta per diventare più grande. Leo sta per diventare un fratello maggiore».

Simile la scelta del marito Fedez: foto quasi identica e quattro parole in italiano. «La famiglia si allarga».

I post hanno ricevuto centinaia di migliaia di like in pochissimi minuti.