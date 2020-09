«Ho pensato di smettere di recitare», ha ammesso Jennifer Aniston

LOS ANGELES - Jennifer Aniston ha rivelato che in passato le è capitato (una volta) di pensare di smettere di recitare, insomma che quello non fosse il suo mondo.

Durante un'apparizione nel podcast SmartLess, l'attrice di Friends ha infatti condiviso con gli ascoltatori che un «progetto passato» l'aveva portata a chiedersi se la professione scelta fosse quella giusta per lei.

«Devo ammettere che mi è passato per la mente, e non mi era mai successo prima» ha detto Jennifer Aniston, «Woah, questo progetto mi ha prosciugata, e ora non so se questo è ciò che mi interessa», ha detto la 51enne, viaggiando con la memoria.

Cosa avrebbe fatto se avesse smesso di recitare? «Architettura d'interni, probabilmente» ha detto la pluripremiata attrice, «Lo adoro. È come un'isola felice per me». Fortunatamente per i suoi fan, però, la Aniston non ha poi deciso d'abbandonare.

Riflettendo sui suoi ruoli e apparizioni del passato, ha detto infine che il suo show preferito è "Friends", seguito dalla commedia del 2011 "Just Go With It", con Adam Sandler. «Mi piace sempre girare con Adam Sandler, Just Go With It è stato super divertente».

Ha anche ricordato con affetto la realizzazione del dramma Cake, del 2014, che le è valso una nomination ai Golden Globes.