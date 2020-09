Quando il trucco e il parrucco te li fai da te (e rischi pure di fare tendenza)

NASHVILLE - Ha fatto un tris (e tendenza?) la cantautrice americana Taylor Swift che, per la terza volta consecutiva ha optato per un trucco e un'acconciatura assai delicata e 100% fai-da-te.

A darne notizia è People che ha svelato come il look della sue recente esibizione agli Academy of Country Music (ACM) Awards, composto da un trucco leggerissimo e un acconciatura riccia naturale, sia frutto tutto... del suo talento.

E non è la prima volta che Taylor ha optato per una soluzione "autonoma", lo aveva già fatto per il video del suo brano "Cardigan" e per i Video Music Awards di MTV (la foto è proprio qui sopra).

La decisione è probabilmente legata all'emergenza coronavirus. Che possa diventare una tendenza in grado di far tremare il mondo... degli stylist?