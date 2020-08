Margot Robbie e una cena con Harry e Meghan

LOS ANGELES - Margot Robbie sarebbe felicissima di avere a cena il principe Harry e la consorte Meghan Markle.

L'attrice, parlando con il magazine New!, ha spiegato di aver incontrato il duca di Sussex diverse volte in passato, quando le è capitato di partecipare a delle feste a Londra. «È sempre stato molto divertente, così sarebbe grande averli entrambi» per una cena.

La 30enne ha inoltre spiegato quale consiglio darebbe alla coppia per la loro nuova casa in California. Prima di tutto è di avere pazienza. «Ho cambiato paese due volte e non è facile», ma Los Angeles «ha molto da offrire».