Spencer Grammer ferita mentre tenta di sedare una lite

NEW YORK - L'attrice Spencer Grammer e un suo amico sono rimasti feriti venerdì sera mentre cenavano in un ristorante all'aperto nell'East Village, a New York.

Stando al rapporto di polizia, un ubriaco avrebbe chiesto al personale del ristorante di servirgli dell'alcol. Ricevuto un no come risposta, l'uomo ha cominciato a litigare con i presenti, e avrebbe tirato fuori anche un coltello. L'attrice di "Greek" a quel punto è intervenuta per sedare la lite, ma sarebbe rimasta ferita ad un braccio, mentre il suo accompagnatore è stato colpito alla schiena.

La coppia è stata successivamente portata all'ospedale di Bellevue, mentre l'uomo si è dileguato.

La polizia al momento non ha ancora fermato nessun sospetto.