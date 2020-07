Gli One Direction compiono 10 anni: un sito per ripercorrere il loro viaggio

LONDRA - Il 23 luglio gli One Direction hanno festeggiato il loro decimo compleanno. Lo hanno fatto in maniera virtuale: sui social l'hashtag #10YearsofOneDirection è schizzato al primo posto tra i trend mondiali ed è stato lanciato un sito che ripercorre il cammino artistico del gruppo, fin dai primissimi momenti.

Un po' di storia: la boyband britannica è composta da Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson. Fino alla primavera del 2015 vi faceva parte anche Zayn Malik, che poi si è staccato per intraprendere una carriera solista. Furono creati ad arte per l'edizione 2010 di X Factor britannico e, dopo il terzo posto finale, la loro fama esplose e li rese tra i gruppi più popolari al mondo.

Ricordiamo che gli One Direction non si sono mai ufficialmente sciolti, anche se è dal 2016 che non pubblicano più nuovo materiale. Ognuno dei membri del gruppo pubblica musica per conto suo: alcuni con successo, altri meno.