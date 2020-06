Miley Cyrus sobria da sei mesi

LOS ANGELES - Grazie ad un intervento alle corde vocali Miley Cyrus ha detto addio, almeno per sei mesi, ad alcol ed erba. È quanto ha dichiarato in un'intervista di Variety. «Volevo perfezionare il mio lavoro, per quello ho vissuto seguendo uno stile di vita sobrio. Anche se non risulti "cool" quando lo dici. La cosa che adoro di più è svegliarmi al 100%, il 100% delle volte. Non voglio sentirmi intontita. Voglio svegliarmi sentendomi pronta».

L'ex stellina Disney si è anche affidata allo psichiatra Daniel Amen, che l'ha aiutata con i problemi legati all'ansia. In terapia ha anche affrontato il legame con i suoi genitori e l'influenza che hanno avuto sul suo percorso: «Mia madre è stata adottata e da lei ho ereditato il senso di abbandono e il desiderio di essere riconosciuta e considerata», ha dichiarato la cantante ed attrice. «I genitori di mio padre hanno divorziato quando aveva tre anni, e lui si è fatto da solo. La storia della mia famiglia, con le tante sfide legate alle dipendenza e alla salute mentale mi ha molto influenzata».