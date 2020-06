Un parco giurassico nella Rotonda di Locarno

LOCARNO - Rotonda sguarnita perché il Festival del cinema quest'anno non si fa? Allora perché non metterci... dei dinosauri? Così in uno degli spazi per la movida estiva per eccellenza arriva Dinosaurs Park, mostra di fama internazionale realizzata da Imagine Exhibitions.

Star dell'esposizione, esemplari giurassici, animati grazie alla tecnologia animatronic, e alti anche 10 metri. Fruibile in tre lingue (italiano, inglese, tedesco) resterà aperta dal 10 luglio al 20 settembre da martedì fino a domenica. Da segnalare la possibilità di prenotare una visita in compagnia di una paleontologa e l'apertura straordinaria serale del 31 luglio dal titolo “Notte al museo”.

«Da locarnese devo dire che ero dispiaciuto dal fatto che la Rotonda stesse ferma tutta l'estate», ci spiega Gabriele Censi di GC Events, «l'idea di portarci Dinosaurs Park è venuta quasi spontaneamente: è enorme, anche se quando è piena di bancarelle e capannoni non sembra. Quello di Locarno, di fatto, sarà il parco giurassico più grande della Svizzera».

Dal punto di vista logistico, mettere t-rex & compagnia dentro nello spazio resta una bella sfida: «Sì, i dinosauri più grossi dovremo calarli dall'alto con una gru e sarà necessario bloccare il traffico della rotonda».

Di questi tempi, per chi organizza eventi, pero la vera “challenge” sono le misure riguardanti il Covid-19, anche dopo l'allentamento: «i concerti risultano ancora un po' complicati, con una mostra come questa – con orari stabiliti – e un ingresso è più facile regolamentare l'afflusso delle persone e garantire così la sicurezza di tutti», conferma Censi.

Per maggiori info, il sito ufficiale.

Mentre la prevendita è già attiva su biglietteria.ch.

Imagine Exhibitions