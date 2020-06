Così Luis Landrini riparte da... Luis Landrini

LOCARNO - Da un alter-ego musicale all'altro, il viaggio musicale del ticinese Luis Landrini ricomincia... proprio dall'inizio. Addio allo pseudonimo Lu Land e un ritorno alle origini. Come mai? Ne abbiamo parlato proprio con lui.

La tua casa discografica ha recentemente comunicato che Lu Land torna a essere Luis Landrini. Considerando che a un certo punto ti facevi chiamare Luis Carlo, come mai questi continui cambiamenti?



Il cambiamento di un nome denota un nuovo periodo artistico e in questo momento per me è molto importante perché mi fa sentire me stesso come non mai! Sono onorato di portare il mio nome e cognome sia nella vita privata che artistica sempre e ovunque.

Non temi che queste continue modifiche possano intaccare in un certo senso la tua credibilità sul mercato?



Assolutamente no, sono sempre io e mi piace ora più di allora dopo i cambiamenti, essere conosciuto come Luis Landrini perché questo sono io.

Nel tuo percorso hai raggiunto picchi interessanti (con Besame Loca, o anche con la partecipazione ai casting di X Factor o Sanremo). Quanto è difficile restare a galla in un mondo di squali come quello della musica?



Bisogna essere costanti e innovativi, i sacrifici sono all’ordine del giorno se veramente vuoi intraprendere la strada del successo, nessuno ti regala niente. Se si vive in mezzo ai lupi si deve agire come un lupo e io di certo sono uno che non si risparmia. Lavoro, costanza e soprattutto passione per la Musica. Per me questo è vivere a 360 gradi, senza precludersi nulla.

Sei ospite fisso a Via Col Venti. Ti piace stare in TV?



Sono contento, è un’esperienza bellissima che mi sta portando grosse soddisfazioni anche perché lavoro con una produzione fantastica. Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire come in famiglia. Devo dire che è diverso ovviamente senza un pubblico davanti ma è altrettanto emozionate sapere che un pubblico molto elevato ha gli occhi puntanti su di te.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro prossimo?



Partirò per Roma nei prossimi giorni ad incidere nuovi brani che faranno parte dell’album e a breve uscirò con un nuovo singolo in lingua spagnola che farà ballare! Poi sicuramente inizieranno i concerti e che tutto sia una sorpresa, non mi piace vedere troppo in là, mi godo il momento.