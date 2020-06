200mila dollari da Lively e Reynolds alla NAACP

LOS ANGELES - Blake Lively e Ryan Reynolds continuano a dimostrare di essere una delle coppie più impegnate nell'ambito del sociale a Hollywood.

Le due star del cinema hanno donato 200mila dollari al Fondo di difesa legale del NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, una delle più antiche e influenti organizzazioni per la difesa dei diritti civili degli Stati Uniti.

La donazione arriva mentre gli Stati Uniti sono in fiamme a causa delle proteste per la morte di un uomo afroamericano, George Floyd, per mano della polizia di Minneapolis. «Non abbiamo mai dovuto preoccuparci di preparare i nostri figli a un diverso trattamento della legge cosa potrebbe accadere se venissimo accostati in auto» dalla polizia, hanno scritto Lively e Reynolds in un comunicato congiunto sui social.

«Non sappiamo com'è vivere quella vita giorno dopo giorno. Non possiamo immaginare di provare quel tipo di paura e rabbia. Ci vergogniamo che in passato ci siamo lasciati disinformare su quanto il razzismo sistemico sia profondamente radicato» spiegano. La donazione «è il minimo che possiamo fare per onorare non solo George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor ed Eric Garner, ma tutti gli uomini e donne di colore che sono stati uccisi quando la telecamera non stava riprendendo».