La quarantena secondo Martin Scorsese

LONDRA - Oggi la Bbc manderà in onda il filmato realizzato da Martin Scorsese, nel quale il grande cineasta ha raccontato la sua esperienza durante il lockdown.

Sarà un cortometraggio «esclusivo e molto personale», riferisce Variety, che sarà mandato in onda a conclusione della serie “Lockdown Culture With Mary Beard", che ha analizzato la correlazione tra rischio, cultura e creatività.

Scorsese si riprende nella sua casa di New York e riflette sul lockdown «attraverso la lente di film classici, come "Il ladro" di Alfred Hitchcock» ha spiegato Beard. «Ciò di cui non vedo l'ora per il futuro è portare con me quello che sono stato costretto a imparare in queste circostanze» ha aggiunto Scorsese. «È l'essenziale. Le persone che ami. Essere in grado di prendersi cura di loro e di stare con loro il più possibile».