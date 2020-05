Addio a Fred Willard, comico da cult

LOS ANGELES - Si è spento per cause naturali all'età di 86 anni il comico e attore cinematografico Fred Willard. Ne dà notizia People, che cita il comunicato della figlia Hope Mullbarger: «Mio padre è spirato ieri notte alla fantastica età di 86 anni. Non è mai stato fermo, ha sempre lavorato e ci ha fatto felici fino all'ultimo».

Presente in uno straordinario numero di film (anche culto) e serie, Willard ha ricevuto un affettuoso addio - via social - da molti dei suoi ex-colleghi. Fra i suoi lavori più celebri non si può non citare i telefilm "Modern Family" e "Tutti amano Raymond”, per le pellicole leggere “Anchorman”, "Austin Powers", "Spinal Tap" e moltissime altre.