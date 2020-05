Giacomo Poretti: «Ho avuto il coronavirus»

MILANO - A inizio marzo Giacomo Poretti, membro del popolare trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, è stato contagiato dal coronavirus.

Lo ha raccontato ad "Altre storie", la pagina curata dal giornalista Mario Calabresi. Giacomo ha spiegato che lui e la moglie Daniela sono stati male al ritorno da una settimana bianca. Febbre e anche «tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito».

Ora che la battaglia con il Covid-19 è stata superata, Giacomo pensa al futuro. «Torneremo in teatro e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo ”Chiedimi se sono di turno” dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato» si legge sul Corriere della Sera.

L'incertezza è nelle tempistiche di un rientro alla normalità per gli artisti, che vuol dire set e soprattutto teatri aperti. «Non so quando potremo ripartire, ma mi piacerebbe farlo continuando la mia tournée negli ospedali. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti».