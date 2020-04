Harry e Meghan chiudono i rapporti con quattro giornali

LONDRA - Prosegue la battaglia che Harry e Meghan hanno deciso di intraprendere contro alcuni media. La coppia domenica sera ha inoltrato a quattro giornali, (Mail, The Sun, Express e Mirror), una lettera in cui li informa che non intratterranno più alcun rapporto con loro, a causa delle notizie false e distorte riportate continuamente con il solo scopo di fare click. In pratica non risponderanno a nessuna loro domanda, né comunicheranno in alcun modo con questi quattro giornali. Questo, sottolinea la coppia, non vale per tutti gli altri media. «È molto preoccupante che una fetta influente dei media nel corso degli anni abbia cercato non prendersi la responsabilità di quanto viene scritto, anche quando sanno che si tratta di notizie distorte o false» si legge nella lettera.

Non si tratta di censura, ci tiene a specificare la coppia. E neppure di evitare le critiche: «I media hanno tutto il diritto di riportare le notizie e opinioni su Duca e la Duchessa di Sussex, buone o cattive che siano. Ma queste non possono essere basate su bugie».

Proprio questa settimana dovrebbe svolgersi la causa intentata da Meghan nei confronti dell'Associated Newspapers, editore del Mail on Sunday. Il giornale aveva infatti pubblicato degli estratti di una lettera privata che lei aveva scritto a suo padre nell'agosto del 2018.