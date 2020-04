Contagiata anche JK Rowling?

LONDRA - L'autrice della saga di Harry Potter, JK Rowling, ha rivelato di aver avuto «tutti i sintomi» del coronavirus ma di essere adesso «completamente guarita».

In un post su Twitter la scrittrice - che non è stata sottoposta ai test per riscontrare l'effettiva presenza del virus - ha riferito di aver accusato i sintomi per le ultime due settimane. Adesso che sta bene, ha voluto anche condividere un video che illustra la tecnica di respirazione da lei utilizzata e che pare possa alleviare i sintomi.

La rivelazione ha generato una valanga di messaggi di sostegno da parte dei suoi fan.