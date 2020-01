Tarantino torna alla regia. Ma in tv

LOS ANGELES - Quentin Tarantino torna alla regia, ma non per il cinema: per la tv.

Nel corso di un'intervista a Deadline il regista ha annunciato che dirigerà tutti gli episodi di "Bounty Law", la serie western ispirata allo show televisivo messo in scena all'interno di "C'era una volta a... Hollywood". «Lo voglio fare assolutamente, ma mi ci vorrà almeno un anno e mezzo», ha spiegato Tarantino. «Lo show è già stato introdotto in "C’era una volta a… Hollywood", ma non lo considero una parte vera e propria del film»

Si tratterà di un vero e proprio spin-off dell'ultimo film, che si sta aggiudicando numerosi premi e che si giocherà le sue chance agli Oscar tra un paio di settimane. «Ho finito per scrivere cinque episodi da mezz'ora ciascuno. E sarò io a dirigerli tutti» aggiunge Tarantino. La speranza dei fan è che nella parte di Jake Cahill, il protagonista, ci sia di nuovo l'attore che impersonava Rick Dalton. Ovvero Leonardo DiCaprio.

Per Tarantino non è la primissima esperienza sul piccolo schermo: molti anni fa diresse un episodio di "E.R. - Medici in prima linea" e due di "C.S.I. - Scena del crimine". Maggiore l'esperienza televisiva di DiCaprio, anche se le apparizioni risalgono al periodo a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90.