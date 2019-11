È stata la notte di Taylor Swift e Selena Gomez

LOS ANGELES - Domenica sera ha avuto luogo al Microsoft Theater la cerimonia di consegna degli American Music Awards. La mattatrice dello show è stata Taylor Swift: la popstar ha portato a casa ben sei premi.

La 29enne è stata nominata Artista del decennio e artista dell'anno, ma ha vinto anche riconoscimenti anche per l'album "Lover" e per il video di "You Need to Calm Down". Con questi sei premi Swift è arrivata a quota 29 in carriera e ha infranto il record di statuette vinte agli Ama da Michael Jackson (24). Sul palco Taylor ha ricordato i successi di quest'anno ma anche le difficoltà, come la questione dei diritti delle sue canzoni acquisite dal produttore Scooter Braun.

Tra i più premiati a Los Angeles ci sono stati Khalid e i BTS con tre premi e Billie Eilish, Carrie Underwood e Dan + Shay con due.

È stata anche la serata di Serena Gomez: per la popstar è stata la prima partecipazione a uno spettacolo in tv da due anni a questa parte. Lo show, condotto da Ciara, ha visto le esibizioni di Green Day, Halsey, Lizzo e Kesha, tra gli altri.

