Entro una settimana Nicki Minaj si sposa

LOS ANGELES - Nicki Minaj potrebbe sposarsi 'nei prossimi sette giorni'. La rapper 36enne e il manager 41enne Kenneth Petty hanno ottenuto la licenza di matrimonio lo scorso luglio, ma i due stanno aspettando che il loro pastore preferito sia libero per poter celebrare la cerimonia che li unirà. Questo potrebbe avvenire molto presto.

Nicki ha spiegato a 'E! News': «Abbiamo ottenuto la licenza di matrimonio, ma c'è un pastore in particolare che voglio celebri la cerimonia e fino ad oggi non era disponibile. Ora però mi ha fatto sapere che potrà farlo entro la prossima settimana, quindi nei prossimi sette giorni potremmo giurarci amore eterno». Se il matrimonio dovesse effettivamente avvenire nei prossimi giorni, Nicki non indosserebbe però il classico vestito bianco da sposa perché non avrebbe il tempo per sceglierne uno adeguato. Quando le è stato chiesto se avesse già scelto il vestito da indossare nel giorno del 'sì', lei ha detto: «No, ancora no... Sarebbe troppo. Non posso. Assolutamente no. Ci vorrebbe troppo tempo per organizzarlo. E io non sono brava. Sono una procrastinatrice, quindi ci metterei almeno due anni a sceglierlo».

La Minaj vuole sposarsi presto perché non vuole diventare mamma prima di aver messo la fede al dito. «Ho sempre detto che se dovessi avere dei figli vorrei prima essermi sposata», ha fatto sapere.