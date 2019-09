Un'ordinanza restrittiva nei confronti del fratello: «Voleva uccidere mia moglie incinta»

LOS ANGELES - Nick Carter ha richiesto un'ordinanza restrittiva nei confronti del fratello Aaron Carter. Quest'ultimo, ha scritto su Twitter lo stesso cantante dei Backstreet Boys, avrebbe minacciato di uccidere sua moglie incinta e il figlio non ancora nato.

«Ci abbiamo pensato bene ma poi abbiamo contattato le autorità e chiesto l'ordinanza», ha cinguettato il cantante 39enne sul suo profilo social. Il motivo «è un comportamento sempre più preoccupante» che non ha lasciato loro «altra scelta che perseguire l'unica strada possibile per proteggere la nostra famiglia».

Malgrado tutto questo, Nick vuole ancora bene al fratello: «Spero possa ricevere le cure necessarie, prima che possa fare male a sé stesso o ad altri».

La risposta di Aaron Carter, a dir poco sarcastica, non si è fatta attendere: «Quindi mio fratello ha richiesto un'ordinanza restrittiva nei miei confronti, e me l'hanno appena consegnata :D. Tranquillo Nick, non ci incontreremo mai più. Sono 4 anni che non ci vediamo, e non ho nessuna intenzione di farlo».

I problemi di salute mentale, e di abusi di sostanze, del più giovane dei fratelli Carter hanno recentemetne tenuto banco sui media americani. Stando allo stesso Aaron i dottori gli avrebbero diagnosticato un disturbo schizofrenico e bipolare.