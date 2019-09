Aaron Carter, schizofrenico e bipolare: «Non ho niente da nascondere»

LOS ANGELES - Aaron Carter ha rivelato che gli è stata diagnosticata sia la schizofrenia che il bipolarismo. Il cantante ha raccontato di soffrire di diverse malattie mentali tra cui il disturbo della personalità multipla e l'ansia, e si è anche definito un «maniaco depressivo», termine che viene comunamente usato per chi è affetto da una patologia bipolare.

In una clip che anticipa l'intervista che il 31enne ha rilasciato al programma "The Doctors", Aaron ha spiegato: «La diagnosi ufficiale è che soffro di disturbi della personalità multipla, schizofrenia, ansia acuta e sono anche maniaco depressivo». La pop star ha anche mostrato durante la trasmissione il contenuto della sua borsa piena dei farmaci che gli sono stati prescritti dai medici, tra cui lo Xanax, l'omeprezolo e l'idrossizina.



Ha poi aggiunto: «Questa è la mia realtà, io non ho nulla da nascondere». Il fratello minore di Nick Carter ha poi continuato: «Su una scala da 1 a 10 la mia stabilità mentale? 100mila. È infinita! Perché durante i miei 20 anni di carriera mi è capitato di tutto: sono andato in bancarotta, mi sono rotto le ossa quattro volte, ho perso mia sorella, ne ho passate talmente tante e ora sono qui, anche io un po' provato».



Recentemente una fonte vicino al cantante ha spiegato che Aaron ha sì molti problemi, ma non è in pericolo di vita. «Non è incline al suicidio. È solo molto provato mentalmente per tutto quello che gli è capitato», ha fatto sapere il ben informato.