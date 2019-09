L'ex moglie di Michael Jackson «aveva paura» di avere figli da lui

LOS ANGELES - Lisa-Marie Presley ha rivelato di aver «avuto paura» di avere dei figli dall'ex marito Michael Jackson. La figlia del leggendario Elvis e il Re del Pop sono stati sposati per un paio d'anni dal 1994 al 1996.

Presley, ora 51enne, afferma che il matrimonio tra i due era «molto vero» e non una copertura come molti sostengono, tanto che c'è chi arriva a dichiarare che l'unione non sarebbe stata consumata. Presley respinge queste accuse al mittente e afferma che lei e Michael sono stati molto innamorati e che la loro vita sessuale era piacevole.

Il punto critico del matrimonio era però l'argomento figli: lei era terrorizzata dell'enorme riflettore mediatico sempre acceso su Jackson e aveva paura del mondo in cui i nascituri sarebbero venuti in contatto con il mondo esterno. Il desiderio di paternità di Jacko era invece fortissimo e questo ha portato alla rottura del legame. Non è un caso che la successiva moglie della star, Debbie Rowe, sia rimasta incinta non appena fu siglato il divorzio tra Jackson e Presley.