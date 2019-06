Simona Ventura: «Ho anche pensato di lasciare tutto»

ROMA - Simona Ventura ha detto di non essere assolutamente una "str**za" come invece raccontano alcune sue colleghe forse invidiose del suo successo. «Ho delle simpatiche colleghe che si sono divertite a dire in giro che sono una grande str**za, piuttosto che una brutta persona. E c'è stata gente che, senza avermi mai incontrata, gli ha anche creduto. Poi, conoscendomi, fortunatamente, questi boccaloni, nell'accezione bonaria del termine, si sono ricreduti subito, ma non mi chieda di farle i nomi: non sono come loro», ha raccontato la conduttrice durante un'intervista rilasciata a Gay.it.

Simona ha poi confessato che in passato ha riflettuto sulla possibilità di chiudere per sempre con il mondo della tv: «Tantissime volte, ma credo sia normale. Spesso, per amor di battuta, l'ho detto anche ai miei figli chiedendogli di non venirmi a cercare nemmeno a 'Chi l'ha visto?'. A ogni modo, da un anno a questa parte, tutto è cambiato. Mi sono liberata da tante cose negative e infatti oggi, all'orizzonte, vedo solo tanta positività», ha spiegato.

La 54enne, che da alcuni mesi è felicemente fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi, ha infine affermato di essere cambiata molto in questi anni e di aver imparato a gestire la morbosità che i media hanno nei confronti della sua vita privata. «I media, nelle mie precedenti relazioni, mi hanno fatto penare un po', ma oggi sono così forte e felice che non ho nessun problema a dire e a mostrare, pubblicamente, quello che sento», ha concluso.