Un migliaio di persone per il Concerto del Venerdì Santo

BELLINZONA - La Chiesa Collegiata di Bellinzona è tornata a riempirsi di pubblico ieri sera per il Concerto del Venerdì Santo (e giovedì, in occasione delle Prove generali dell'evento).

Circa mille persone sono accorse per ammirare il ritorno di questo tradizionale appuntamento, poi annullato causa Covid. Per l’edizione 2022 di questo imperdibile momento musicale, il Coro della Radiotelevisione svizzera e l’Orchestra della Svizzera italiana sono stati diretti da Diego Fasolis, con la partecipazione dei solisti Marie-Claude Chappuis, mezzosoprano, e Riccardo Novaro, baritono.

Apprezzata dal pubblico la proposta musicale: l’ispiratissimo Requiem per soli, coro e orchestra op. 9 di Maurice Duruflé, esponente di primo piano della tradizione organistica francese e, in apertura, la Prière per organo di César Franck, nella imponente trascrizione per

orchestra realizzata dal compositore e membro dell’OSI Fabio Arnaboldi.