Mahmood e Blanco hanno vinto Sanremo

SANREMO - Mahmood e Blanco hanno vinto la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con "Brividi".

Il duo che contrappone la tranquillità di Mahmood (29 anni) con l'imprevedibilità di Blanco (appena 18 anni: è il più giovane cantante maschio di sempre a vincere) ha conquistato quindi i cuori degli italiani con "Brividi", come era già emerso dalle classifiche streaming: all'uscita hanno sfondato il record italiano su Spotify e sono entranti persino nella Top 10 mondiale.

«Mi sento ancora nell’iperspazio, non ho realizzato che abbiamo vinto», ha dichiarato Mahmood in conferenza stampa, dopo la vittoria. «Ho sentito una cosa che non sentivo da 2-3 anni: la gente che voleva cantare, mostrarci affetto», ha poi aggiunto. «La musica è una cosa universale che ci lega tutti», ha invece affermato Blanco, che ha raccontato come la loro collaborazione «sia nata in maniera spontanea».

I due rappresenteranno quindi l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest, e se la giocheranno in casa (a Torino) grazie al trionfo dei Maneskin nella scorsa edizione, anch'essi reduci da una vittoria a Sanremo.

Per quanto concerne il resto del podio, Elisa è arrivata seconda con "O forse sei tu" e in terza posizione si è posizionato Gianni Morandi con "Apri tutte le porte". Entrambi molto contenti del risultato: «Un podio bellissimo, non lo avrei mai immaginato» ha detto Morandi, «non potevo fare un Sanremo più bello di così», lo ha seguito a ruota Elisa. Ai due è giunto subito l'omaggio dei vincitori: «Elisa e Gianni Morandi per me sono intoccabili», ha dichiarato Blanco.

In generale, la serata è stata impreziosita dalla presenza di Sabrina Ferilli, che ha condotto insieme ad Amadeus ed un altro ospite d'eccezione: Marco Mengoni. In due momenti particolarmente emozionanti sono stati poi ricordati e celebrati Lucio Dalla e Raffaella Carrà, due leggende della musica italiana.

keystone-sda.ch (ETTORE FERRARI)