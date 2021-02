"Bridgerton 2", cosa si sa finora

LONDRA - Si sta avvicinando sempre di più il via ufficiale alle riprese della seconda stagione di "Bridgerton".

Ma per la serie rivelazione di Netflix il lavoro è già iniziato: la produzione vera e propria è sempre più imminente ma sono in corso le prove costumi dei personaggi del cast, vecchi e nuovi.

Non daremo conto di nessuna delle anticipazioni emerse in questi giorni sui media - e che potrebbero essere uno spoiler per chi non ha visto la prima stagione. Diremo solamente che nei prossimi episodi verrà introdotto un nuovo personaggio femminile: si chiamerà Kate e dovrebbe avere un ruolo di un certo peso.

A quanto sembra, la seconda stagione seguirà parzialmente la trama di "The Viscount Who Loved Me", il romanzo di Julia Quinn che gli amanti della serie letteraria ritengono tra i migliori.