I PepperDreams scalano la loro "Mountain of Dreams"

BELLINZONA - È stato pubblicato nelle scorse ore il videoclip di "Mountain of Dreams", il terzo singolo dei PepperDreams.

I membri del duo ticinese, Mattia Beffa e Susanna Lepori, sono immersi in bucolici scenari montani che si sposano perfettamente con le parole della canzone, che incoraggia gli ascoltatori a dare spazio ai propri sogni e passioni. «Solo così avrai il piacere e la soddisfazione di vivere il tuo sogno, la tua vita» ha dichiarato Mattia. Susanna aggiunge: «Se hai una passione, un obiettivo oppure un sogno che non appartiene al classico modello di vita che ci viene dipinto dalla società, non sentirti sbagliato, seguilo e rendilo tuo».

Il sound di "Mountain of Dreams" è quello che abbiamo imparato a riconoscere: di gusto folk-pop come i precedenti, in questa occasione la chitarra acustica viene abbracciata da un arrangiamento di archi. Un brano brillante, pieno di vita e ottimismo.

Ogni fase della realizzazione del videoclip è stata curata da Moonrise. Il brano, edito da profimedia, è stato prodotto da Jonas Macullo.