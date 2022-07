Jovanotti super-romantico: bacio alla moglie mentre canta sul palco

«Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora», disse la signora Cherubini. Beh, in quanto a romanticismo è una bella gara in famiglia…