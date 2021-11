Madonna-Marilyn nel mirino dei social

LOS ANGELES - L'omaggio che si rivela un boomerang. E il web crocifigge Madonna per aver ricreato la scena della morte di Marilyn Monroe.

Parrucca biondo platino, pelliccia senza abiti sotto e quasi nuda sdraiata su un letto con accanto flaconi di medicinali, Madonna ha posato nei panni dell'attrice americana per un cortometraggio ed un servizio fotografico, ma gli utenti dei social non hanno apprezzato, costringendo la cantante a rispondere: «Sto celebrando la vita di questa grande arista. Se siete troppo stupidi per riconoscerlo, non posso aiutarvi».

«A private affair ('Un affare privato') è un cortometraggio sul rapporto intimo tra un fotografo e la sua musa. Ispirato da Marilyn Monroe e Bert Stern la settimana prima che lei morisse. Io sto rendendo omaggio alla sua fragilità incandescente che ho visto in questi scatti», ha aggiunto riferendosi ad alcune foto originali di Marilyn scattate da Stern. «Lei è morta una settimana dopo a casa sua, ma non so niente di questo».

Ma non è solo il riferimento alla tragica morte di Marilyn a incendiare gli animi. In molti hanno attaccato Madonna per il ricorso eccessivo alla chirurgia plastica, che ormai l'avrebbe resa "irriconoscibile". Dall'altra parte, schiere di fan pronti a difenderla a spada tratta.