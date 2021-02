Cecilia Rodriguez tradita dai social: i ladri le svaligiano casa

MILANO - Se andate in vacanza o lasciate casa per qualche giorno, state attenti a cosa postate sui social network. È questa la lezione che si può trarre da quanto accaduto a Cecilia Rodriguez e al compagno Ignazio Moser: mentre erano a Milano, la loro casa di Trento è stata svaligiata dai ladri. I due avevano trascorso in Trentino l’intero periodo del lockdown, trasformando la casa in un vero e proprio nido d’amore.

Negli ultimi giorni sono tornati a Milano e tra shopping e ristoranti non si sono fatti mancare tante foto, pubblicate poi sui propri profili Instagram. I malintenzionati hanno così potuto agire indisturbati, sicuri - proprio grazie a Instagram - che Cecilia e Ignazio fossero lontani da Trento. «Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra - ha raccontato Moser ai suoi follower -, ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari».

«Ovviamente sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere. Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga», ha aggiunto poi il furibondo Ignazio.