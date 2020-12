Arisa: «Mi sono ripresa la mia faccia»

ROMA - Arisa non ha mai avuto problemi ad ammettere di aver fatto ricorso alla medicina estetica per sentirsi più a suo agio con il suo aspetto. Con la stessa sincerità, qualche tempo fa la cantante s’era detta pentita dei vari “ritocchini”, spiegando che in futuro ne avrebbe fatto a meno. Ospite della trasmissione di Rai1 “Da noi… a ruota libera”, Arisa ha raccontato di aver definitivamente rinunciato agli strumenti offerti dalla medicina estetica e di essersi voluta riappropriare del suo aspetto.

«Dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico la mia bocca ora è originalissima - ha dichiarato la cantante - Mi chiedevo di continuo se fossi bella o non bella, se piacevo o non piacevo». Dilemmi che Arisa ha deciso di mettere in un angolo alla fine della scorsa estate. «Dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest'anno ho deciso di sciogliere tutto. Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero», ha dichiarato la cantante.

In futuro, però, Arisa non esclude di tornare a bussare alla porta del medico estetico. «Magari qualcos'altro rifarò, ma mi piaceva l'idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona». Un segno di maggiore fiducia in sé stessa, magari conseguenza anche della sua nuova relazione amorosa: da poco Arisa ha infatti ufficializzato la storia d’amore con il suo manager Andrea Di Carlo.