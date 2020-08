Arisa, foto "scandalo" contro il body-shaming

Arisa è sicuramente un’artista originale e sopra le righe e l’ha dimostrato ancora una volta postando un’immagine che ha diviso i suoi follower, ma riscosso anche tanti apprezzamenti da colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo.

La foto è un primo piano strettissimo del corpo della cantante - seno, pancia, zona bikini, cosce - accompagnata da una didascalia che sembra essere un inno contro il body shaming e un invito a tutte le donne ad accettarsi così come si è. «Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea», scrive Arisa in un post che immediatamente attira l’attenzione dei suoi follower. Molti capiscono le intenzioni della cantante e l’apprezzano, come Fedez, suo collega nelle passate edizioni di X Factor, che commenta con tre cuoricini. Ma apprezzamenti arrivano anche da altri personaggi, come Caterina Balivo, e dalla stragrande maggioranza dei fan.

«Sei l'esempio di donna che se ne frega di come appare… vera, genuina e che non si vergogna delle proprie curve!!!! Grazie», commenta uno di loro. «Prometti che sulla copertina del nuovo album non ti fai Photoshoppare??? Sennò che senso ha?», scrive invece un altro. Ma c’è anche chi non apprezza: «Un po' too much per Instagram, no?», commenta qualcuno, ma è in netta minoranza.