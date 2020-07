Nuovo amore per Alessandro Preziosi? 

Ufficialmente si sta godendo la vita da single, ma in realtà Alessandro Preziosi potrebbe avere aperto una nuova relazione. Lo afferma il settimanale Oggi, che ha pizzicato il 47enne attore napoletano in compagnia di una bella ragazza bionda.

I due sono stati beccati mentre erano in giro per Roma, insieme hanno anche consumato un pasto in una trattoria di piazza Navona, dove sono apparsi in atteggiamenti piuttosto complici. Preziosi, d’altra parte, è single da tempo: dopo la fine della storia con la collega Vittoria Puccini - durata dal 2004 al 2010 e da cui è nata anche una figlia, Elena - Preziosi ha avuto una sola vera storia, quella con la studentessa Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui. Anche quella relazione, però, è naufragata: sempre molto riservato riguardo alla sua vita privata, Preziosi è stato poi indicato come il protagonista di un flirt con la modella Bianca Brandolini d’Adda, ex di Lapo Elkann.

Da allora, più nulla: la misteriosa bionda, dunque, potrebbe rappresentare una novità molto importante nella vita dell’attore. Che il bell’Alessandro stia assaporando nuovamente il gusto di un grande amore?