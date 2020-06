Stefano Accorsi sarà nuovamente papà

ROMA - Stefano Accorsi vedrà presto allargarsi la sua famiglia: Bianca Vitali, moglie dell’attore, è infatti nuovamente incinta. I due hanno annunciato la lieta novella con uno scatto su Instagram: sul pancione della Vitali le mani di Accorsi e quelle di Lorenzo, il primogenito della coppia, nato ad aprile 2017. Per Accorsi quello portato in grembo dalla Vitali sarà il quarto figlio: l’attore ne ha infatti altri due, Orlando e Athena, nati dalla precedente relazione con la modella Laetitia Casta, durata dal 2003 al 2013. In quello stesso anno, Accorsi conobbe la Vitali sul set della serie tv “1992”: da allora la coppia è diventata inseparabile e nel 2015 è arrivato il matrimonio a coronare la loro unione.

Accorsi e la moglie hanno sempre vissuto il loro rapporto in maniera molto riservata, restando lontano dal gossip e tenendo un profilo basso sui social network. L’annuncio della nuova gravidanza di Bianca rappresenta pertanto un’eccezione, un espediente scelto probabilmente per battere sul tempo i paparazzi e la stampa specializzata e dare per primi ai fan la bella notizia.

Tanti i vip che si sono complimentati su Instagram con la coppia, soprattutto nel mondo del cinema: tra i commenti spiccano quelli di Giorgio Pasotti, Luca Argentero, Laura Chiatti, Isabella Ferrari. Tra i follower che si sono complimentati, anche il sindaco di Milano Beppe Sala.