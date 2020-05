Chiara Ferragni: «Peso tra i 58 e i 60 chili. Più magra non mi piacevo»

MILANO - L’argomento del peso corporeo è un tema delicato, soprattutto sui social network, dove è facile che un personaggio famoso finisca vittima dei commenti velenosi degli hater se non addirittura di vero e proprio bodyshaming.

Chiara Ferragni, però, non ha avuto paura di affrontarlo, dichiarando il suo peso e parlando anche del suo passato in una diretta Instagram con i suoi follower. «Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77», ha dichiarato la Ferragni, dimostrando di non avere alcun problema oggi con la sua linea. Ma non è stato sempre così.

«In passato sono stata più magra - ha poi continuato l’imprenditrice e influencer - ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste. Per me la felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea». E a proposito di tristezza, la Ferragni ha parlato anche dei problemi sentimentali avuti quando era più giovane, provando a rincuorare le sue follower.

«Siamo tutte state lasciate o tradite in passato, è una fase della vita - ha dichiarato Chiara -. A me si è spezzato il cuore quando frequentavo un ragazzo qualche mese prima di conoscere Fede. È stata la cosa migliore che mi potesse capitare. Ho imparato a essere completamente felice con me stessa senza ragazzi intorno e sono diventata un’altra persona. Poi ho conosciuto l’amore della mia vita».