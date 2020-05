Melissa Satta: «Mi piacerebbe un fratellino per Maddox»

MILANO - Belli e divertenti, Melissa Satta e Kevin Boateng hanno intrattenuto i propri follower durante il lockdown con diversi video e dirette Instagram a cui ha spesso partecipato anche il figlio Maddox. Insieme hanno dato l’impressione di una famiglia unita e felice e soprattutto di una coppia capace di mettersi alle spalle la separazione di un anno e mezzo fa. Al settimanale Gente la Satta ha raccontato come lei e il marito siano riusciti a salvare il loro matrimonio.

«Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati - le parole dell’ex velina - . Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia. Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro”.

E ora, salvato il matrimonio, la Satta inizia a pensare ad un nuovo obiettivo. «Io ho due fratelli - ha dichiarato Melissa - so quanto è bello crescere insieme. E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito magari. Ora, vista l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina, non saprei. Certo, se fosse bimba, le proporrei di fare la scuola calcio come ho fatto io».