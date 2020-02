La Clerici rinata: “Merito della ginnastica e… dell’amore”

ROMA - Qualche chilo di troppo e le frecciate velenose degli hater sui social network avevano minato il morale di Antonella Clerici. Ma al Festival di Sanremo la conduttrice s’è invece presentata in gran forma, dimagrita, pronta a esibire tutta la sua sicurezza e il suo piglio da esperta presentatrice accanto ad Amadeus. Insomma la Clerici è apparsa davvero rinata, sia fisicamente che nel morale.

Ma qual è il segreto di questa ritrovata fiducia in sé stessa? La conduttrice l’ha svelato in un’intervista concessa al settimanale Gente, in cui ha spiegato che alla base del suo essere nuovamente in forma ci sono motivazioni fisiche, ma anche affettive. «Amo mangiare, si sa, ma sto attenta e sono un po’ dimagrita», ha dichiarato Clerici al settimanale, raccontando poi qual è stato il metodo che le ha permesso di perdere qualche chilo: «Faccio ginnastica tre volte la settimana, nella palestra che abbiamo nella casa nel bosco, e mi concedo qualche massaggio. Ci tengo a essere curata e in forma, è un insegnamento di mia madre di cui faccio tesoro».

Ma non è solo l’esercizio fisico a tenere alto il morale di Antonella. Quando ha la luna storta, infatti, ci pensa il suo compagno Vittorio Garrone a riportarle su il morale. «Se capita di avere una giornata no - ha raccontato la Clerici -, in cui mi sento gonfia, magari stanca, Vittorio mi rincuora. Quando mi dice: ‘Come sei bella, amore mio' è una gratificazione che annulla ogni insicurezza. Per lui io sono una donna senza tempo e il nostro legame è eterno». La relazione con il proprietario della Erg va a gonfie vele e naturalmente la coppia sta pensando al matrimonio… «Prima o poi succederà. In futuro, non nell’immediato. Quello che è importante c’è già».