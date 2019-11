Pink si prende una pausa dalla musica

LOS ANGELES - Pink sta pensando di prendersi un periodo di pausa dalla musica per concentrarsi sulla sua famiglia.

La cantante, che nell'arco della sua carriera non si è praticamente mai fermata, a parte un break durato cinque anni e interrotto nel 2017 con l'uscita dell'album "Beautiful Trauma", ha deciso che il prossimo anno dovrà rallentare i suoi ritmi lavorativi. La 40enne è infatti mamma di due bambini, Willow, 8 anni, e Jameson, 2, nati dal matrimonio con Carey Hart.



Durante un'intervista rilasciata a "Entertainment Tonight" ha detto: «Abbiamo fatto due anni e mezzo di musica in maniera ininterrotta e Willow è tornata a scuola da poco. Jameson inizierà a breve la materna. È un po' l'anno da dedicare alla famiglia quello che sta per arrivare. Carey ha molto da fare. È di grande aiuto, mi segue in giro per il mondo per i tuor, ma ora è il suo turno».



L'artista ha rivelato che le piace avere la famiglia sempre con sé quando si trova lontano da casa per lavoro. Anche durante i recenti CMA Awards alla Bridgestone Arena di Nashville ha calcato il red carpet insieme al marito e ai due figli. Quando le è stato chiesto perché ama portare tutta la famiglia con sé, ha risposto: «Mi rendono felice, mi divertono e loro anche. C'è così tanto da vedere, ed è davvero bello. Questa è la seconda volta di Willow ai CMA».