Taylor Mega mostra la cellulite: «Ce l'ho anche io, non vedo il problema»

ROMA - Taylor Mega nelle ultime ore è stata criticata da alcuni hater per aver pubblicato su Instagram dei video in cui non nasconde la cellulite. L'influencer, che ha condiviso alcune clip in cui appare in costume da bagno durante un servizio fotografico a Sharm El-Sheikh, ha però fatto sapere di non dare alcuna importanza alle offese che riceve sul social e di essere invece orgogliosa del suo aspetto, "difetti" compresi.

«Per tutte quelle persone che mi stanno scrivendo 'Ma Taylor ti si vede la cellulite', vi spiego: io guardo i video prima di postarli quindi se li ho pubblicati vuol dire che volevo mostrarli così... e se ho la cellulite, sti ca...!», ha affermato la bionda friulana in una Instagram Stories. «Cioè mi alleno, mangio sano, se ce l'ho... pace che devo fare? E poi: 'Taylor ti si vedono i lividi sulle cosce'. E quindi? Qual è il problema?», ha aggiunto la 26enne.

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha però ammesso che quando pubblica dei post cerca invece di nascondere più possibile i suoi difetti fisici. «Ovviamente per i post sul profilo cerco di mascherare il difetto e di non farli vedere, ma se cammino o corro e ci sta vuol dire che anche io ho la cellulite», ha continuato. «Non è un problema, siamo donne, oltre le gambe c'è di più», ha poi concluso citando un noto brano musicale degli anni '90.