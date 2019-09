Lorena Bianchetti e la morte del padre: «Il dolore è ancora molto forte»

ROMA - Lorena Bianchetti, ospite del programma "Storie Italiane", ha ricordato il padre, scomparso solo tre giorni dopo il suo matrimonio con Bernardo De Luca, e il dolore che la sua morte ancora le provoca. «Mio padre è mancato tre giorni dopo il matrimonio. Sono felice che ci sia stato. È già stato questo un dono per me. I disegni del cielo sono buffi e bizzarri. Dovevamo partire per il viaggio di nozze e invece quel giorno lui è volato in cielo. Lo strappo per noi è stato fortissimo. Quando perdi un amore così grande non scompare mai il dolore, impari a conviverci. Una felicità piena è più difficile. Ma vive dentro di me ogni volta che ne ho bisogno», ha raccontato la conduttrice durante l'intervista rilasciata nella trasmissione di Raiuno.

Lorena ha poi detto di sentirsi molto fortuna per essere cresciuta in una famiglia dai sani principi come la sua. «Sono stata molto fortunata, ho avuto una famiglia molto speciale. Mi ha insegnato il senso dell'onestà, cioè a guardare tutto con onestà e trasparenza. Sono stata in diretta la domenica della morte di mio padre. È stato difficile ma è stato l'ultimo regalo che ho fatto a mio padre. Ero felice di concretizzare quella che era stata la sua testimonianza. Un esempio di umiltà e passione, è quello che ho sempre applicato nel mio lavoro», ha infine aggiunto.