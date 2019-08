Melissa Satta e Kevin Prince Boateng ufficializzano il ritorno di fiamma

ROMA - Il ritorno di fiamma tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng adesso può dirsi davvero ufficiale. La coppia è tornata insieme dopo diversi mesi di turbolenza sentimentale. L'ex velina e il calciatore verso la fine dello scorso anno avevano deciso di separare le proprie strade. Lui era andato a giocare a Barcellona e lei era rimasta in Italia da sola con il loro bambino, Maddox, che oggi ha 5 anni.

Da qualche mese, però, qualcosa è nuovamente cambiato e i due hanno deciso di provare a dare una nuova chance al loro matrimonio. Eccoli nuovamente felici fianco a fianco durante una calda serata estiva in coppia. Pubblicando lo stesso scatto, in cui appaiono sorridenti e innamorati, sui rispettivi profili Instagram, la 33enne e il 32enne hanno tolto ogni dubbio sul loro stato sentimentale. Accanto al post lei ha aggiunto l'emoji di un cuore, lui invece ha scritto: «Always going strong!».

Sembra che Melissa abbia deciso di riprovarci col padre di suo figlio dopo un gesto clamoroso di lui. Kevin era stato infatti contattato da un club tedesco per tornare a giocare in Germania, ma ha rifiutato un'allettante offerta pur di rimanere in Italia accanto alla sua famiglia. Così dal prossimo anno l'attaccante vestirà la maglia della Fiorentina. Per la gioia di Melly.