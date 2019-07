Ritorno di fiamma tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng?

ROMA - Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dalle immagini che entrambi hanno postato sui social dalla Sardegna, dove stanno trascorrendo una vacanza in famiglia con il piccolo Maddox, nato nel 2014 dal loro amore. I due, che si sono sposati tre anni fa, sono ufficialmente single, dopo che l'ex velina ha confermato in una recente intervista di aver deciso di proseguire il proprio cammino senza il calciatore. Melly, come la chiamano le amiche, ha però fatto sapere anche di essere rimasta in buoni rapporti con Kevin, soprattutto per il bene di Maddox.

Adesso però ha pubblicato diverse foto in cui appare presa in diverse attività di coppia con lo sportivo 32enne, che legalmente è ancora suo marito. I due si mostrano anche durante una cena tête-à-tête. «Date night», scrive la Satta, lasciando intendere che non si tratti esattamente di un'uscita tra amici, ma piuttosto di una serata tra innamorati.

A far pensare che tra i due si sia riaccesa la fiamma della passione c'è anche un altro indizio. Solo pochi giorni fa la 33enne si è molto arrabbiata quando il settimanale 'Chi' ha pubblicato alcune foto paparazzate in cui appare insieme al playboy Tommy Chiabra. Il magazine aveva lasciato intendere che tra i due potesse esserci un flirt in corso, cosa che ha mandato su tutte le furie Melissa. Forse, dice qualcuno, non voleva che il rapporto con Kevin, tornato da poco nella sua vita sentimentale, potesse essere rovinato dai pettegolezzi della stampa rosa.