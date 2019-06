Giulia De Lellis contro i paparazzi

ROMA - Giulia De Lellis questa volta si è davvero arrabbiata. L'influencer se l'è presa con alcuni paparazzi che stando a quanto racconta lei si sarebbero introdotti nella casa in cui sta trascorrendo le vacanze con il nuovo compagno Andrea Iannone e alcuni parenti, tra cui le sue nipoti, in Sardegna. I reporter avrebbero violato la sua privacy per poi vendere il servizio fotografico al settimanale 'Chi'.

Così sotto a un post Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato sul social alcune delle immagini "rubate" nel giardino della proprietà in cui la De Lellis e il pilota di MotoGP si stanno rilassando in questi giorni, la 23enne ha scritto: «Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo».

Giulia adesso intende procedere per vie legali. «Tutto questo per 2, 3 foto del ca**o, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune», ha aggiunto. Poi ha lanciato una stoccata proprio alla testata diretta da Signorini, spiegando che le sue fan non hanno bisogno di comprare 'Chi' per sapere qualcosa della sua vita privata. «Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!», ha concluso.