Federico Fashion Style: «Non sono gay, ho una compagna e una figlia»

ROMA - Federico Lauri, noto al pubblico come Federico Fashion Style, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Fanpage e ha voluto smentire una volta per tutte i rumor secondo cui sarebbe gay.

Il parrucchiere dei vip ha spiegato: «Non sono sposato, ma sono fidanzato da ben 12 anni con Letizia e abbiamo una bellissima bambina che si chiama Sophie Maelle, e il matrimonio ancora non è nei progetti, direi che è lontano».

«Non sono gay, ho una figlia e una compagnia come ho detto prima. Non significa che perché sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista lo devi essere per forza», ha aggiunto il 28enne.

L'hair stylist ha poi ammesso di aver fatto uso di botox ma di non essersi mai sottoposto a interventi veri e propri di chirurgia estetica. «Non sono assolutamente rifatto, ma come fanno un po' tutti per levare la stanchezza, ho fatto un po' di punturine e un po' di botox», ha detto.

Federico ha poi parlato anche dell'amicizia che lo lega ormai da anni a Giulia De Lellis, di cui era amico prima che lei diventasse famosa grazie a "Uomini e Donne". «Giulietta per me è una grandissima amica, noi ci conosciamo da molto prima che diventasse famosa. Sono strafelice del suo successo e sicuramente ne otterrà molto di più perché è una ragazza veramente con i piedi per terra e molto molto carina», ha concluso.