Matera, la città dei Sassi

Nei racconti di Carlo Levi emerge chiaramente quanto fosse povera la zona già negli anni '30 e quanto fossero pessime le condizioni igieniche delle abitazioni nelle grotte, che non avevano né acqua corrente né elettricità. L'acqua era disponibile attraverso la roccia permeabile. In queste abitazioni, piuttosto umide in inverno, persone e animali vivevano sotto lo stesso tetto, la mortalità infantile era elevata e, a causa dell'alta densità di popolazione, c'era anche il pericolo di epidemie. Nel 1948, a Matera scoppiò la malaria e nel 1952 gli abitanti dei Sassi furono reinsediati con la forza in nuovi insediamenti alla periferia della città. Questo reinsediamento ha interessato oltre 15 mila persone, più della metà della popolazione della città. Oggi queste abitazioni di recente costruzione, che si trovano in tutto il centro, hanno un aspetto idilliaco. I sassi, che erano caduti in rovina per decenni, sono stati gradualmente recuperati e ristrutturati negli ultimi decenni. Alcune sono state trasformate in appartamenti, altre in sale di vendita, hotel e bed and breakfast; nelle grotte ci sono anche sale per ricevimenti e puoi visitare le grotte-museo per scoprire come erano abitati i Sassi un tempo.