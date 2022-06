Il Gargano, lo sperone dello stivale d’Italia

Il Gargano attrae i visitatori non solo per i suoi quasi 150 chilometri di costa, dove scogliere, spiagge e baie si alternano continuamente, ma anche per l'impenetrabile foresta mista della foresta umbra. Con i luoghi di pellegrinaggio medievali di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, e tutta una serie di testimonianze e siti dei Romani, dei Dauni (un popolo che viveva qui nel I millennio a.C.), degli Hohenstaufen e dei Normanni. Allo stesso modo, non vengono serviti in tavola solo pesce e frutti di mare, accompagnati da olio d'oliva e vino locali, ma anche formaggi e salumi di montagna, oltre a frutta e verdura. Lo stile di vita rurale e quello marittimo sono ugualmente di casa in questa regione.