Lu sule, lu mare, lu iento: è il Salento

Il Salento è chiamato anche le Maldive d’Europa: le sue spiagge sono romantiche, per famiglie, in questa regione c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Troverete un bellissimo mare turchese e sabbia chiara. Alcuni tratti di spiaggia hanno caratteristiche molto particolari, come i Caraibi della Puglia o, appunto, le Maldive d'Europa. Quindi se cercate la sensazione delle spiagge caraibiche in Europa, la troverete in Puglia.